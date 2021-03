Chi è Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo Commissario per l’emergenza Covid scelto da Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi è Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo Commissario per l’emergenza Covid Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Figliuolo andrà a sostituire Domenico Arcuri per la gestione della pandemia nel nostro Paese. Originario di Potenza è stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. È stato Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi è, ilperIl Presidente del Consiglio, Mario, ha nominato il Generale di Corpo d’Armatastraordinario per-19.andrà a sostituire Domenico Arcuri per la gestione della pandemia nel nostro Paese. Originario di Potenza è stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. È stato Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo ...

