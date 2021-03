Chi è Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all’emergenza Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ Paolo Francesco Figliuolo il nuovo commissario per l’emergenza Covid. Il generale è dal 2018 comandante logistico dell’Esercito. Ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo Chi è Francesco Paolo Figliuolo “Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali”. Così all’Adnkronos il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. La nomina, spiega, “è stata un fulmine a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ilper l’emergenza. Il generale è dal 2018 comandante logistico dell’Esercito. Ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo Chi è“Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali”. Così all’Adnkronos il generale di Corpo d’Armatastraordinario per l’emergenza-19. La nomina, spiega, “è stata un fulmine a ...

