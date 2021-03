Chi è Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all’emergenza Covid in Italia (Di lunedì 1 marzo 2021) Un repentino e improvviso passaggio di testimone ha portato Domenico Arcuri ad abbandonare il ruolo di commissario all’emergenza Covid, a favore del comandante dell’esercito Francesco Paolo Figliuolo. La decisione, presa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, porta un militare a capo della gestione dell’emergenza. Figliuolo ha già rilasciato dichiarazioni in merito alla sua nomina, che ha definito “una grande attestazione”. Francesco Paolo Figliuolo ha iniziato la sua carriera nell’esercito come generale di artiglieria ad Aosta: la carica lo ha poi portato in Kosovo pochi anni dopo. Fino al 2015 è stato comandante della Nato in Kosovo, per poi passare a comandare il contingente Italiano in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Un repentino e improvviso passaggio di testimone ha portato Domenico Arcuri ad abbandonare il ruolo di, a favore del comandante dell’esercito. La decisione, presa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, porta un militare a capo della gestione dell’emergenza.ha già rilasciato dichiarazioni in merito alla sua nomina, che ha definito “una grande attestazione”.ha iniziato la sua carriera nell’esercito come generale di artiglieria ad Aosta: la carica lo ha poi portato in Kosovo pochi anni dopo. Fino al 2015 è stato comandante della Nato in Kosovo, per poi passare a comandare il contingenteno in ...

