Chi è Francesco Aquila Masterchef 2021: Biografia, Età, Instagram (Di lunedì 1 marzo 2021) Francesco Aquila è uno dei protagonisti assoluti della decima edizione di Masterchef, celebre talent show di casa Mediaset che ha come protagonisti tre giudici di fama mondiale ovvero Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Aquila è sicuramente uno dei favoriti di questa edizione, sui social, per via del suo talento e della sua forte passione, in tantissimi fanno il tifo per lui e sperano nella sua vittoria. Chi è Francesco Aquila Nome: Francesco Aquila Data di nascita: 25 Marzo 1986 Età: 34 Anni Segno zodiacale: Ariete Professione: Docente di sala bar e Maitre Luogo di nascita: Riccione Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Aquila ha un maori tatuato sul ...

