Chi è Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della lotta contro il Covid-19. La giovane sarà sul palco del Festival di Sanremo. ROMA – Alessia Bonari sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo. l'infermiera simbolo della lotta contro il Covid-19 sarà alla kermesse canora per raccontare la sua esperienza in prima linea in questa lunga battaglia. Chi è Alessia Bonari, la biografia dell'infermiera Nata a Grosseto il 12 novembre 1996, Alessia Bonari ha studiato a Siena per poi trasferirsi a Milano dove lavora come infermiera. Il 9 marzo la toscana è diventata il simbolo della battaglia contro il Covid-19 dopo una foto postata sui social.

