Champions League 2020/2021 pallanuoto, troppo Dubrovnik per l’Ortigia (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutta sconfitta per l’Ortigia Siracusa sul campo del Dubrovnik che guida il girone di Champions League 2020/2021 di pallanuoto. La squadra siciliana deve arrendersi al cospetto dei croati che guidano a punteggio pieno il girone europeo con quattro vittorie in altrettante partite, mentre per la formazione italiana si tratta della terza sconfitta in quattro impegni, ma al momento il quarto posto – l’ultimo che vale il passaggio del turno nel raggruppamento da sei – è ancora nelle sue mani. IL RACCONTO DEL MATCH – Una sfida in cui a emergere sono state in particolare le due difese, capaci di tenere botta e di subire pochissimo da due attacchi tra i più forti a livello internazionale. I croati, però, prendono subito il largo e il primo quarto si chiude sul 3-1. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutta sconfitta perSiracusa sul campo delche guida il girone didi. La squadra siciliana deve arrendersi al cospetto dei croati che guidano a punteggio pieno il girone europeo con quattro vittorie in altrettante partite, mentre per la formazione italiana si tratta della terza sconfitta in quattro impegni, ma al momento il quarto posto – l’ultimo che vale il passaggio del turno nel raggruppamento da sei – è ancora nelle sue mani. IL RACCONTO DEL MATCH – Una sfida in cui a emergere sono state in particolare le due difese, capaci di tenere botta e di subire pochissimo da due attacchi tra i più forti a livello internazionale. I croati, però, prendono subito il largo e il primo quarto si chiude sul 3-1. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Agostinelli: 'Gattuso non si può accontentare della vittoria sul Benevento. La Champions è d'obbligo' Dopo aver perso la finale di Supercoppa e dopo aver abbandonato anzitempo Coppa Italia ed Europa League, il Napoli ha l'obbligo di centrare la qualificazione in Champions. Lo dico in base alle ...

Bellinazzo: 'Senza Champions il Napoli dovrà vendere quattro big' Da qui al 2024 sarà importantissimo arrivare sempre in Champions League, sia per un discorso economico che politico. L'imprenditoria italiana si è indebolita negli ultimi anni, pertanto sarà ...

Sorrentino: "Mi aspetto la Lazio in corsa fino alla fine per la Champions. E su Reina..." Stagione altalenante? Il cammino è ancora lungo, per questo mi aspetto una Lazio in corsa fino alla fine per un posto nella prossima Champions League. Per quanto riguarda il Torino, invece, Nicola sta ...

Juve, Ravanelli: “Con Ronaldo avremmo formato una bella coppia” Gianni Agnelli mi presentò a Gorbaciov come il bomber della squadra. L’emozione più bella con la maglia della Juve è la vittoria in Champions League. Ho fatto un gol memorabile che ricordo sempre con ...

