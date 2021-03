(Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidenteLombardia, Attilioha fatto, sabato scorso, dopo la funzione in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio,” di. Il piccolo polmone verde che costeggia i binariferrovia S9 Saronno-Albairate si era guadagnato, negli anni, la fama di luogo di degrado frequentato per lo più da td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Ceriano Laghetto, Fontana in visita all’ex bosco della droga: “Battaglia ancora lunga” I VIDEO… - ilNotiziarioInd : Nella sede Cri Alte Groane il punto vaccino per Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto… - saronno80 : #saraallavoro nel #bosco #cappuccettoblu #mascherina #ceriano #cerianogroane @ Stazione di Ceriano Laghetto Groane - ilSaronno : Covid, i contagi: +13 tra Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, Lazzate - lorenteggio : Ceriano Laghetto. Un anno dalla “liberazione” dell’ex bosco della droga -

Ultime Notizie dalla rete : Ceriano Laghetto

Il Notiziario

di Gabriele BassaniIl governatore Attilio Fontana è tornato ieri mattina nel bosco che circonda la stazione al Villaggio Brollo, quello noto come “il bosco della droga” che oggi però non si dovrebbe p ...CERIANO LAGHETTO – Sabato 27 febbraio si svolgerà la ormai consueta operazione di pulizia mensile dei boschi nella zona di via Milano al Villaggio Brollo. Un’iniziativa che si ripete ogni ...