Centinaia al party smascherato. Follia a Milano: c'è anche Belen (Di lunedì 1 marzo 2021) Francesca Galici Belen ospite al party con Centinaia di persone che ballano senza mascherine: non immagini di un anno fa ma dell'ultimo weekend "giallo" di Milano Sì dice spesso che sbagliare non fa male, perché dagli errori si impara, ma in quest'ultimo anno abbiamo capito che non è sempre così. Un anno fa di questi tempi la Lombardia e Milano stavano iniziando a rendersi conto di essere stati investiti da uno tsunami. Da qualche giorno, primo tra tutti in Italia, Attilio Fontana aveva chiuso tutti i luoghi degli assembramenti e molte delle sfilate della Milano Fashion Week già si svolgevano con la presenza virtuale del pubblico. In Lombardia c'era già la zona rossa di Codogno e i contagi crescevano in maniera incontrollata. Quel che è successo poi lo sappiamo tutti.

