C'è la terza ondata ma il fan di Bolsonaro Salvini parla solo di riaperture (Di lunedì 1 marzo 2021) La terza ondata è arrivata, la variante inglese ha fatto saltare il banco come nel Regno Unito e di cosa parla Salvini? Occorre ''darsi un'agenda di riaperture fino a marzo, ne parla anche ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Laè arrivata, la variante inglese ha fatto saltare il banco come nel Regno Unito e di cosa? Occorre ''darsi un'agenda difino a marzo, neanche ...

stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - stanzaselvaggia : Ricordiamoci che Bonaccini è passato in 5 giorni da “riapriamo ristoranti la sera, sono d’accordo con Salvini”, a “… - Maxdero : #Salvini: '“Se si va a pranzo in sicurezza, perché no a cena?” #Bertolaso: 'A Brescia evidentemente ci troviamo di… - HTaffio : Non è tanto la terza ondata che mi preoccupa quanto la risacca. - Nanoalto : RT @MMmarco0: A metà settembre riaprono le scuole, a fine ottobre arriva la seconda ondata. A metà gennaio riaprono le scuole, a fine febb… -