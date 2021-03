CDP Venture Capital entra nella compagine societaria di Altilia. Investimento fino a 3 milioni di euro

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Scalare rapidamente le attività di ricerca e aumentare l’impatto sul mercato, con una decisa espansione in termini di internazionalizzazione dell’offerta. Obiettivi possibili per la PMI innovativagrazie all’ingresso di CDP, attraverso il Fondo ItaliaII – Fondo Imprese Sud,, che ha visto nel ruolo di Advisor l’Incubatore e Acceleratore Entopan Innovation. CDPinvestiràa 3dideep-tech company impegnata nello sviluppo diIntelligent Automation, una piattaforma evoluta di Intelligenza Artificiale rivolta all’automazione di ...

Obiettivi possibili per la PMI innovativa Altilia grazie all'ingresso diCapital, attraverso il Fondo ItaliaII " Fondo Imprese Sud , nella compagine societaria, che ha visto nel ...Roma, 01 mar 11:37 -Capital Sgr ha deliberato un investimento fino a tre milioni di euro nella Pmi innovativa Altilia, deep - tech company impegnata...A quasi due anni dal nostro primo editoriale su “Donne, Leadership & Sport”, ritorniamo a riflettere su queste triplice traccia grazie soprattutto alle idee emerse nel webinar ...L'intelligenza artificiale per automatizzare i processi industriali. Ne ha fatto il cuore del suo business la deep-tech Altilia, ex spin-off del Cnr del 2010 e prima Pmi innovativa in Calabria, nella ...