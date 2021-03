Caudo: Stadio della Roma era diventato una ‘romanella’. Raggi non ha mantenuto promesse a AS Roma, normale che investitori mollino (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Prof. Giovanni Caudo Presidente del III municipio di Roma Capitale già assessore all’Urbanistica con il Sindaco Ignazio Marino è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio di seguito alcune dichiarazioni. “Lo Stadio non ci sarà perchè sono cambiate le condizioni a causa del Covid, poi dal 2017 ad oggi l’amministrazione Raggi non ha fatto un atto e non ha completato il lavoro ed è evidente che qualsiasi investitore avrebbe deciso di lasciar perdere se il rischio è di non portare a termine il progetto che oltretutto così come era stato modificato non era più di pubblico interesse ma era una ‘Romanella’ di Stadio” “Con la Raggi lo Stadio di Tor di valle ha vissuto una situazione di incertezza che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Prof. GiovanniPresidente del III municipio diCapitale già assessore all’Urbanistica con il Sindaco Ignazio Marino è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio di seguito alcune dichiarazioni. “Lonon ci sarà perchè sono cambiate le condizioni a causa del Covid, poi dal 2017 ad oggi l’amministrazionenon ha fatto un atto e non ha completato il lavoro ed è evidente che qualsiasi investitore avrebbe deciso di lasciar perdere se il rischio è di non portare a termine il progetto che oltretutto così come era stato modificato non era più di pubblico interesse ma era una ‘nella’ di” “Con lalodi Tor di valle ha vissuto una situazione di incertezza che ...

