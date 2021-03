Caterina Collovati contro la Salemi: “Ci ha provato con mio marito Fulvio” (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia Salemi è stata una degli ospiti speciali di questa sera a Live-Non è la D’Urso, pronta a sfidare le cinque agguerrite sfere di Barbara D’Urso. Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata pesantemente attaccata a Live Non è la d’Urso per la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, alla quale nessuno crede. L’accusa più terribile che le è stata mossa è quella di cercare uomini maturi e sposati. Ecco che cosa ha replicato la iralo – persiana. L’influencer non ha raccolto molti consensi dagli ospiti presenti in studio, ma una in particolare, Caterina Collovati, è molto arrabbiata con lei. La giornalista, accusa Giulia Salemi di averci provato alcuni anni fa, con suo marito Fulvio Collovati, e dopo aver sentito le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Giuliaè stata una degli ospiti speciali di questa sera a Live-Non è la D’Urso, pronta a sfidare le cinque agguerrite sfere di Barbara D’Urso. Giulia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata pesantemente attaccata a Live Non è la d’Urso per la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, alla quale nessuno crede. L’accusa più terribile che le è stata mossa è quella di cercare uomini maturi e sposati. Ecco che cosa ha replicato la iralo – persiana. L’influencer non ha raccolto molti consensi dagli ospiti presenti in studio, ma una in particolare,, è molto arrabbiata con lei. La giornalista, accusa Giuliadi avercialcuni anni fa, con suo, e dopo aver sentito le ...

noora60735380 : Buongiorno a tutti tranne a Caterina Collovati, a te no. #prelemi #exrosmello - fucsina09 : Caterina Collovati, ti voglio bene. #gfvip #tzvip - Carola02838996 : Non commento perchè sarebbe come sparare sulla croce rossa... cito solo #eligreg 'che figura di merda!'… - Tony19260596 : @ipertao Ricordate alla signora Caterina Collovati i gossip di 30 anni fa che la vedevano protagonista di tradiment… - gloriasbot : buongiorno solo a giulia salemi che ieri ha pisciato in testa a caterina collovati -