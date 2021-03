Catania, Tacopina non assisterà al derby (Di lunedì 1 marzo 2021) Il messaggio di Tacopina ai tifosi del Catania; Cari amici, con questo breve messaggio voglio annunciarvi che purtroppo non sarò al Massimino in occasione di Catania-Palermo. Le coincidenze aeree, in vista di un ritorno a New York in tempo per un inderogabile impegno professionale, mi obbligano infatti a partire martedì pomeriggio. In questi giorni di lavoro, caratterizzati da riunioni importanti, ho mantenuto un certo riserbo perché entriamo in una fase decisiva per il futuro del Calcio Catania ed è mio preciso dovere usare discrezione per rispettare gli equilibri.Il mio team è sempre a disposizione della SIGI e dell’attuale dirigenza della società perché mi sento già parte di quel “Grande Noi” rossazzurro di cui scrive il mio amico Giovanni Ferraù. Sarò comunque davanti alla tv e idealmente al fianco della squadra ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Il messaggio diai tifosi del; Cari amici, con questo breve messaggio voglio annunciarvi che purtroppo non sarò al Massimino in occasione di-Palermo. Le coincidenze aeree, in vista di un ritorno a New York in tempo per un inderogabile impegno professionale, mi obbligano infatti a partire martedì pomeriggio. In questi giorni di lavoro, caratterizzati da riunioni importanti, ho mantenuto un certo riserbo perché entriamo in una fase decisiva per il futuro del Calcioed è mio preciso dovere usare discrezione per rispettare gli equilibri.Il mio team è sempre a disposizione della SIGI e dell’attuale dirigenza della società perché mi sento già parte di quel “Grande Noi” rossazzurro di cui scrive il mio amico Giovanni Ferraù. Sarò comunque davanti alla tv e idealmente al fianco della squadra ...

news_catania : Tacopina: “Guarderò derby in tv. Mio team continuerà a dialogare con la SIGI” - news_catania : Tacopina: “Parto, ma guarderò il derby in TV” - ItaSportPress : Catania, Tacopina non assisterà al derby - - news_catania : NewsCatania – Domani Tacopina lascerà Catania - news_catania : #NewsCatania - #Tacopina non sarà a #ViboValentia -