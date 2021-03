Catania-Palermo, Tacopina vola a New York e non sarà al Massimino: il messaggio di Joe ai tifosi etnei in vista del derby (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo alle ore 20:30 andrà in scena il derby di Sicilia tra Catania e Palermo.Serie C-Girone C, Catania-Palermo: arbitra Matteo Marcenaro di GenovaGli animi in casa rosanero sono tesi, con l'esonero di Roberto Boscaglia che ha scosso ulteriormente l'ambiente, ma il confronto col Catania va oltre ogni crisi, e vincerlo potrebbe dare nuova linfa vitale al club di Dario Mirri. Il patron dei rossazzurri, Joe Tacopina ha annunciato nelle ultime ore che non potrà essere presente allo stadio Massimino di Catania per impegni lavorativi, che l'hanno costretto a tornare in America.Di seguito il messaggio del patron degli etnei rivolto ai tifosi."Cari amici, con questo breve ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo alle ore 20:30 andrà in scena ildi Sicilia tra.Serie C-Girone C,: arbitra Matteo Marcenaro di GenovaGli animi in casa rosanero sono tesi, con l'esonero di Roberto Boscaglia che ha scosso ulteriormente l'ambiente, ma il confronto colva oltre ogni crisi, e vincerlo potrebbe dare nuova linfa vitale al club di Dario Mirri. Il patron dei rossazzurri, Joeha annunciato nelle ultime ore che non potrà essere presente allo stadiodiper impegni lavorativi, che l'hanno costretto a tornare in America.Di seguito ildel patron deglirivolto ai."Cari amici, con questo breve ...

