Catania-Palermo, martedì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it (Di lunedì 1 marzo 2021) Poco più di quarantotto ore e sarà Catania-Palermo.Domani martedì 2, alle ore 10.30, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì sera alle ore 20.30 allo Stadio "Angelo Massimino": dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it. Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Poco più di quarantotto ore e sarà.Domani2, alle ore 10.30, il tecnico Giacomointerverrà inalla vigilia della sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì sera alle ore 20.30 allo Stadio "Angelo Massimino":e diretta testuale su.it.

repubblica : Catania, l'Etna torna ad eruttare: cenere e lapilli dal vulcano - AlbeFarted : RT @GoalItalia: 'Lo vedranno pure a Tonga' ?? 12 anni fa, oggi, Peppe Mascara faceva la storia nel derby Palermo-@Catania ?? - WiAnselmo : #Catania-#Palermo, martedì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - Mediagol : #Catania-#Palermo, martedì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - infoitsport : Catania-Palermo: come vederla in tv e in streaming -