Caso Diawara | accolta l’istanza della Roma Lo scenario

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Collegio di Garanzia del CONI ha accoltocontro la sconfitta subita a tavolino con il Verona per ilIl Collegio di Garanzia del CONI ha accoltocontro la sconfitta subita a tavolino con il Verona per il. Come rivelato da Il Tempo, l’organismo di giustizia ha accettato di discutere il ricorso presentato dalla società giallorossa tra il 12 e il 17 marzo. Leggi su Calcionews24.com

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto l'istanza della Roma contro la sconfitta subita a tavolino con il Verona per il...Giornate decisive per l'esito finale del. Il ricorso della Roma al Collegio di Garanzia del Coni portato avanti dall'Avv. Conte avrà luogo nelle prossime settimane di marzo con data ancora da stabilire. Il club giallorosso ...Verona-Roma, nuova speranza per i giallorossi. Il collegio di garanzia del Coni ha accolto l'istanza. Si discute tra pochi giorni.ROMA RICORSO VERONA – Continuano le speranze della Roma di guadagnare il punto conquistato sul campo del Verona, ma tolto dalla Giudice Sportivo per il caso Diawara e commutato in sconfitta a tavolino ...