Casalino | “Per 2 milioni farei il portavoce di Berlusconi Ma mai di Renzi”è m

Rocco Casalino sarebbe disposto a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, ma solo in cambio di almeno 2 milioni di euro. Non lo farebbe mai, invece, per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi", ha spiegato lo stesso ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, intervistato durante il programma tv Striscia la Notizia, su Canale5. L'immagine pubblica di Renzi, secondo Casalino, "è irrecuperabile". "Dopo quello che ha fatto dovrebbe sparire dalla vita politica per l'eternità". Casalino – che in questi giorni sta promuovendo il suo libro autobiografico "Il portavoce" – ha risposto alle domande dell'inviato Pinuccio per un colloquio all'interno della nuova rubrica di Striscia la Notizia

