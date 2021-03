Cartelle esattoriali, cosa cambia adesso? Cancellazione fino a 5mila euro e sanatoria, ultime novità (Di lunedì 1 marzo 2021) E una nuova pace fiscale alla fine potrebbe fare capolino per milioni di contribuenti. Un nuovo saldo e stralcio e una nuova rottamazione, questi i provvedimenti che il governo sembra intenzionato a varare come dalle ultime ipotesi che trapelano. Ipotesi di cui per esempio parla il quotidiano “Italia Oggi” e che sembrano essere davvero interessanti come portata. Vediamo quindi cosa potrebbe riservare dal punto di vista fiscale il nuovo governo Draghi per chi è alle prese con Cartelle esattoriali e debiti tributari. I nuovi provvedimenti dal punto di vista dei debiti fiscali dei contribuenti In base a ciò che si legge suo quotidiano, i debiti dei contribuenti che potrebbero essere influenzati dai nuovi provvedimenti sono le Cartelle esattoriali che contengono complessivamente debiti ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 marzo 2021) E una nuova pace fiscale alla fine potrebbe fare capolino per milioni di contribuenti. Un nuovo saldo e stralcio e una nuova rottamazione, questi i provvedimenti che il governo sembra intenzionato a varare come dalleipotesi che trapelano. Ipotesi di cui per esempio parla il quotidiano “Italia Oggi” e che sembrano essere davvero interessanti come portata. Vediamo quindipotrebbe riservare dal punto di vista fiscale il nuovo governo Draghi per chi è alle prese cone debiti tributari. I nuovi provvedimenti dal punto di vista dei debiti fiscali dei contribuenti In base a ciò che si legge suo quotidiano, i debiti dei contribuenti che potrebbero essere influenzati dai nuovi provvedimenti sono leche contengono complessivamente debiti ...

matteosalvinimi : Dopo il Taser alle Forze dell’Ordine, sono sicuro che nuovo governo sarà in grado di dare altri segnali concreti a… - massimobitonci : NON BASTA UNA MINI PROROGA PER LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE, SALDO STRALCIO E PER L’INVIO DI 50 MILIONI DI ATTI E CAR… - LegaSalvini : ++ IL GIORNALE: 'VITTORIA DEL CENTRODESTRA. CARTELLE ESATTORIALI: BOCCATA D'OSSIGENO' ++ - Luca_1517 : RT @matteosalvinimi: Dopo il Taser alle Forze dell’Ordine, sono sicuro che nuovo governo sarà in grado di dare altri segnali concreti a par… - Fabiusfax : RT @massimobitonci: NON BASTA UNA MINI PROROGA PER LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE, SALDO STRALCIO E PER L’INVIO DI 50 MILIONI DI ATTI E CARTELL… -