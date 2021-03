Carmen Di Pietro | “Ho avuto una storia clandestina con Maradona”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Io e Diego Armandoabbiamouna”.Dirivela a “Domenica Live” alcuni retroscena sulla suasegreta con il campione argentino scomparso il 25 novembre 2020. “Erano gli inizi degli anni ’90 – ha spiegato la showgirl – noi non parlavamo mai della vita privata, solo ora so che era sposato e aveva una moglie in Argentina”. “Lo vedevo una volta a settimana – ha spiegatoDi– Noi prendevamo appuntamento tramite un’amica e ci incontravamo in albergo ma dopo un anno e qualche mese, è finita perché ero stanca di vederlo solo in albergo”.