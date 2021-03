Caputi su Napoli-Benevento | “Koulibaly nota negativa | Mertens decisivo”

infoitsport : Caputi: 'Mertens titolare e il Napoli torna in corsa per la Champions. Koulibaly unico neo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Napoli-Benevento, Caputi: 'Mertens torna titolare ed è subito decisivo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Napoli-Benevento, Caputi: 'Mertens torna titolare ed è subito decisivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Napoli-Benevento, Caputi: 'Mertens torna titolare ed è subito decisivo' - napolimagazine : TWEET - Napoli-Benevento, Caputi: 'Mertens torna titolare ed è subito decisivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Caputi Napoli

AreaNapoli.it

Si è tenuta, stamani, al'assemblea elettiva del comitato regionale campano della ... Saranno il nolano Albertoe Michele Senatore, salernitano di Mercato San Severino, ad affiancare ...Il giornalista Massimoscrive su Twitter: 'Ilesce dall'Europa League più per proprie debolezze che per meriti del Granada. Dopo l'immediato vantaggio di Zielinski si ritrae e regala il gol del pari che di ...Il giornalista Massimo Caputi commenta Napoli-Benevento, in particolare la prestazione positiva di Mertens e l'espulsione del difensore Koulibaly. Massimo ...Sarà nuovamente Domenico Laezza a guidare il taekwondo campano per il prossimo quadriennio olimpico. Si è tenuta, stamani, a Napoli l'assemblea elettiva del comitato ...