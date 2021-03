Campania rischio zona rossa, preoccupano i dati: oggi convocata l’Unità di crisi (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà un’altra settimana di zona arancione quella appena iniziata in Campania ma il rischio di finire in zona rossa c’è. L’indice RT, al 26 febbraio, è all’1,04, quindi con un inizio di profilo esponenziale e un rischio valutato moderato ed alta probabilità di progressione. La Campania è “osservata speciale”. A decretare la zona rossa è anche l’incidenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà un’altra settimana diarancione quella appena iniziata inma ildi finire inc’è. L’indice RT, al 26 febbraio, è all’1,04, quindi con un inizio di profilo esponenziale e unvalutato moderato ed alta probabilità di progressione. Laè “osservata speciale”. A decretare laè anche l’incidenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Covid in Campania ancora troppi nuovi contagi: rischio zona rossa dall’8 Marzo? - #Covid #Campania #ancora #troppi - BuonaCaccia : [Campania] In apertura: Speciale - Corso rischio biologico SARS-COV2 | inverno - B > - infoitinterno : Campania a rischio “varianti” - Pa_i_Li : RT @ValeriaParrell2: In Campania richiudono le scuole, pur se 'arancione'. Vi traduco cosa vuol dire: bambini a casa con i nonni a rischio… - zazoomblog : Covid in Campania la terza ondata è già partita: rischio zona rossa convocata lunità di crisi - #Covid #Campania… -