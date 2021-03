Calenda | ' Sull' Arabia Saudita Renzi ha fatto una cosa gravissima | mai alleato con lui'

tempoweb : Calenda sgancia la bomba sull'Arabia Saudita. Così smaschera le acrobazie di Renzi #arabiasaudita #renzi… - mesoada : @ineedsomesleepK Mai pensato che Calenda sia un Di Battista di centro ecc ecc. Avevo notato da un po' che glissava… - danieledv79 : RT @Ada33578129: @danieledv79 Daniele ...Poco fa dalla Merlino ...Calenda 'Renzi ha assolutamente sbagliato ...sull'Arabia Saudita ....E po… - mesoada : @rcolosimo Lo dici tu. Calenda non ha mai risposto sull'appoggio di IV . E con la dichiarazione di oggi sulla guida… - andrea16614687 : @CarloCalenda Caro Calenda, la follia e chiudere tutto e poi pretendere che la gente, demorallizzata e spesso sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Sull

Carloalla fine si è unito alle polemiche sul comportamento di Renzi in Arabia Saudita e com'era prevedibile non ha risparmiato nulla: "Quello che ha fatto Renzi è a mio avviso gravissimo sotto il ...Quale è il suo giudizio'ipotesi di una santa alleanza fra PD, M5S eLeu? Lasciamo il santa, non ... con in campo, a contendersi lo scettro, Matteo Renzi, Carlo, Emma Bonino e Bruno Tabacci. ...Il leader di Azione: "Non puoi prendere soldi da leader stranieri quando sei un parlamentare in carica, è una cosa gravissima" ...VOLAUTO, AZIENDA DEL GRUPPO GUIDI CAR, CONCESSIONARIA UFFICIALE DI VENDITA E ASSISTENZA, VOLKSWAGEN e VOLKSWAGEN VEICOLI COMMERCIALI. Per informazioni su questa vettura: Ufficio Web GUIDI CAR-VOLAUTO ...