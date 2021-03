Calenda si rivolge al Pd | ' Se i grillini entrano nel gruppo europeo io me ne vado'

(Di lunedì 1 marzo 2021) Su Twitter Carlo, lancia così un messaggio chiaro agli alleati in Europa del Pd riguardo una eventuale entrata neldel Movimento 5 Stelle. 'In Ue sono rimasto nella delegazione Pd - ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda rivolge

Globalist.it

Su Twitter Carlo, lancia così un messaggio chiaro agli alleati in Europa del Pd riguardo una eventuale entrata nel gruppo del Movimento 5 Stelle. 'In Ue sono rimasto nella delegazione Pd - siamoeuropei per ...... in evidente difficoltà, ha la possibilità di riemergere: 'Ce la deve e ce la può fare se... ha dato un giudizio sui possibili avversari finora in campo, Virginia Raggi, Carloe Roberto ...Da donna, per dna, va dritta al punto. Da donna che riveste un doppio ruolo nelle Istituzioni (Comune e Regione), il discorso è sempre ugualmente concreto. Quando le istanze che arrivano dai cittadini ...Si apre formalmente la nuova fase di rimpasto nel governo ma Musumeci potrebbe decidere di sostituire solo lui con una donna e rinviare ad una fase successiva alla scelta dei Sottosegreari del governo ...