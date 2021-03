Calciomercato Juventus, via Cristiano Ronaldo: il motivo (Di lunedì 1 marzo 2021) Calciomercato Juventus. Cristiano Ronaldo sembra essere quanto più vicino all’addio, è lui stesso ad aver scelto di andarsene 100 milioni di cartellino e 31 milioni di ingaggio, quesite le cifre che hanno permesso l’approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Un’operazione che ha gravato al bilancio societario che, attualmente, è in rosso di molto. L’obiettivo della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)sembra essere quanto più vicino all’addio, è lui stesso ad aver scelto di andarsene 100 milioni di cartellino e 31 milioni di ingaggio, quesite le cifre che hanno permesso l’approdo diin bianconero. Un’operazione che ha gravato al bilancio societario che, attualmente, è in rosso di molto. L’obiettivo della L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Classifica senza VAR: Inter a +5 sul Milan - Juventus seconda da sola Da Roma e Milan a Inter e Juventus: la classifica senza Var Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della ...

Napoli - Benevento, Gazzetta: 'Il gol di Politano andava annullato, inspiegabile che sia stato convalidato' Sui gialli discutibile quello a Hetemaj per fallo su Bakayoko: a essere da "giallo" sembra Gaich' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato " La Juventus pensa di soffiare ...

Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina e assist di Raiola Calcio mercato web Juventus-Spezia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv Dopo il pari con l'Hellas Verona, la Vecchia Signora nell'anticipo di martedì sera ha bisogno di una vittoria per provare ad accorciare il distacco dalle milanesi. Rientra Danilo, mentre fra i liguri ...

Lazio-Torino, attesa per la decisione. Nuovi tamponi per i granata Devono essere prese tutte le misure di sicurezza necessarie". Oggi la Lega si pronuncerà sul caso. Se non arrivasse un rinvio ufficiale, il Torino sarebbe pronto a far valere in ogni sede la parola ...

