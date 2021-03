Calciomercato – Con il Napoli in Champions, Veretout potrebbe salutare Roma (Di lunedì 1 marzo 2021) Jordan Veretout è senza dubbio uno dei punti di forza della Roma ma il Napoli non lo ha mai mollato Jordan Veretout è senza dubbio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 1 marzo 2021) Jordanè senza dubbio uno dei punti di forza dellama ilnon lo ha mai mollato Jordanè senza dubbio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ??NAPOLI, PRONTO UN COLPO CLAMOROSO!!! DE LAURENTIIS PRONTO A TUTTO PER IL FRANCESE!!! TUTTI I I DETTAGLI >>>… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte sale in cattedra e rilancia con un nuovo VIDEO: 'Cos'è questo, calcio verticale o tiki taka?' - calciomercatoit : ? Gamba a CMIT TV: dal lavoro di #Pirlo all'involuzione con #Ronaldo fino al futuro di #Paratici e #Marotta ? ??… - MarcoZH11 : Nessuno ha un euro da spendere e si ha già il coraggio di parlare di calciomercato. Ma basta con ste cazzate al pri… - ErRondoBislungo : Sabatini: 'Inter da un po su #wijnaldum, accorto raggiunto, aspetterà in estate per il colpo a parametro zero' Non… -