Calcio: Pirlo, 'mi aspettavo qualche punto in più' (Di lunedì 1 marzo 2021) Torino, 1 mar. – (Adnkronos) – "Certo che mi sarei aspettato qualche punto in più, purtroppo ne sono venuti meno del previsto. L'obiettivo iniziale è di vincerle tutte, poi è normale che tu non possa raggiungere questi obiettivi. Ora guardiamo al futuro, che si chiama Spezia". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia, in merito al campionato dei bianconeri terzi in classifica a 10 punti dall'Inter capolista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

