Calcio: Pirlo, ‘contro Spezia per riscattare punti persi a Verona e restare in corsa per titolo’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Torino, 1 mar. – (Adnkronos) – “Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A sta facendo un grandissimo campionato. Chi pensava fosse cenerentola sta sbagliando perché sta dimostrando di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre e ha fatto grandi risultati anche contro le grandi. Sarà una partita difficile e importante per noi perché dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per lo Scudetto”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spezia. “Dobbiamo fare una partita intensa, dando subito ritmo dal primo minuto perché sappiamo che incontreremo una squadra di grande valore”, aggiunge Pirlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Torino, 1 mar. – (Adnkronos) – “Losta dimostrando di essere all’altezza della Serie A sta facendo un grandissimo campionato. Chi pensava fosse cenerentola sta sbagliando perché sta dimostrando di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre e ha fatto grandi risultati anche contro le grandi. Sarà una partita difficile e importante per noi perché dobbiamoi duee continuare a lottare per lo Scudetto”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del match con la. “Dobbiamo fare una partita intensa, dando subito ritmo dal primo minuto perché sappiamo che incontreremo una squadra di grande valore”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

