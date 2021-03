Calcio: Lega Serie A ricorda Davide Astori, al 13' sarà proiettata foto in gare 25a giornata (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A Tim. Al minuto 13'00'' su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide, indimenticato campione che in Serie A Tim ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina. “Davide è sempre nei pensieri di tutti noi -ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino- un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - LaA, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderàin tutte ledella 25ªdiA Tim. Al minuto 13'00'' su tutti i maxischermi degli stadiper 13 secondi unadi, indimenticato campione che inA Tim ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina. “è sempre nei pensieri di tutti noi -ha dichiarato il Presidente diA Paolo Dal Pino- un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”.

ZZiliani : Cara Lega @SerieA, so che fatichi molto a vendere i diritti tv, tutti giocano al ribasso, il nostro calcio fa pena.… - TV7Benevento : Calcio: Lega Serie A ricorda Davide Astori, al 13' sarà proiettata foto in gare 25a giornata... - corradone91 : La #ASL di #Torino vieta al Toro di viaggiare per il match contro la #Lazio: 'La squadra è in quarantena fino alla… - sportface2016 : Il #Torino non potrà viaggiare e andare a Roma per giocare il match con la #Lazio. Adesso palla alla Lega… - AnfetaMilan : @FinallyMichele @GioC2392 La versione Inter-talebano di Enzo post derby mi esalta perfino più di quando twittava su… -