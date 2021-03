Calcio femminile, ripartito il Campionato Primavera (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ finalmente ripartito il Campionato Primavera femminile. Dopo tre mesi di sospensione dovuti alle condizioni di incertezza conseguenti alla pandemia di Covid-19 e dopo i recuperi delle gare che erano state rinviate nelle prime 4 giornate del girone di andata, è ripartita l’attività grazie alla decisione della Divisione Calcio femminile di adottare il medesimo protocollo sanitario attualmente vigente per la Serie B femminile. “Siamo orgogliosi di rivedere le ragazze in campo – ha dichiarato il presidente della Divisione Ludovica Mantovani – In Europa attualmente il Campionato Primavera è fermo quasi ovunque, ma abbiamo voluto dare questo importante segnale centralizzando i test sanitari e assumendoci i relativi oneri finanziari e ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ finalmenteil. Dopo tre mesi di sospensione dovuti alle condizioni di incertezza conseguenti alla pandemia di Covid-19 e dopo i recuperi delle gare che erano state rinviate nelle prime 4 giornate del girone di andata, è ripartita l’attività grazie alla decisione della Divisionedi adottare il medesimo protocollo sanitario attualmente vigente per la Serie B. “Siamo orgogliosi di rivedere le ragazze in campo – ha dichiarato il presidente della Divisione Ludovica Mantovani – In Europa attualmente ilè fermo quasi ovunque, ma abbiamo voluto dare questo importante segnale centralizzando i test sanitari e assumendoci i relativi oneri finanziari e ...

