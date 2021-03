Calcio femminile, le migliori italiane della 14ma giornata di Serie A. Cristiana Girelli segna sempre, Giugliano illumina (Di lunedì 1 marzo 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2020-2021. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Cristiana Girelli (JUVENTUS) – E sono 16 in campionato. La n.10 della Juve segna sempre e ricopre un ruolo importante in appoggio alle compagne. Tutto questo si conferma nella sfida contro San Marino Academy e il gol che mette in ghiaccio il confronto non può che essere il suo. Come al solito, prestazione da sottolineare. VALENTINA CERNOIA (JUVENTUS) – Se ne parla sempre troppo poco, ma la mancina bianconera è centrocampista di ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne il 14° turno del campionato didiA 2020-2021. Andiamo ad indicare quali sono state leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend.(JUVENTUS) – E sono 16 in campionato. La n.10Juvee ricopre un ruolo importante in appoggio alle compagne. Tutto questo si conferma nella sfida contro San Marino Academy e il gol che mette in ghiaccio il confronto non può che essere il suo. Come al solito, prestazione da sottolineare. VALENTINA CERNOIA (JUVENTUS) – Se ne parlatroppo poco, ma la mancina bianconera è centrocampista di ...

