Calcio | accolta la richiesta della Roma di avere l’udienza in presenza per il ricorso sul caso Diawara

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato la richiesta dell'As Roma di avere l'udienza in presenza per il ricorso presentato sul caso Diawara. Lo riporta l'ANSA. Il sodalizio giallorosso vorrebbe la cancellazione dello 0-3 subito a tavolino e il riottenimento del punto guadagnato sul campo nel match che ha visto i capitolini pareggiare con il Verona il 19 settembre scorso. Sempre stante quanto riporta l'Ansa, il già citato Collegio di Garanzia del Coni ha fissato per il 15 marzo alle 15.30 la data dell'udienza. Ricordiamo che al club della capitale fu assegnato lo 0-3 a tavolino per aver inserito nella lista degli U22 il giocatore guineano Amadou Diawara, il quale aveva già compiuto 23 anni.

