Calcio a 5, Finlandia-Italia: programma, orario, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di lunedì 1 marzo 2021) Venerdì 5 marzo alle ore 17.30, a Vantaa, la Nazionale Italiana di Calcio a 5 di Massimiliano Bellarte tornerà in scena nelle Qualificazioni agli Europei 2022 dopo i primi due match disputati contro il Montenegro e la Finlandia. Sono state due le vittorie ottenute dalla compagine tricolore, frutto di prove convincenti dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento. Gli azzurri, quindi, vorranno dare continuità affrontando i finnici sul loro campo, intenzionati a confermare la propria superiorità dopo la vittoria ottenuta a Prato. Prato che sarà sede poi dell’altro incontro del raggruppamento, ovvero contro il Belgio, in programma il 9 marzo alle ore 19.00. Sarebbe importante raccogliere il risultato pieno in entrambe le partite per mettere fiero in cascina e ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Venerdì 5 marzo alle ore 17.30, a Vantaa, la Nazionalena dia 5 di Massimiliano Bellarte tornerà in scena nelleaglidopo i primi due match disputati contro il Montenegro e la. Sono state due le vittorie ottenute dalla compagine tricolore, frutto di prove convincenti dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento. Gli azzurri, quindi, vorranno dare continuità affrontando i finnici sul loro campo, intenzionati a confermare la propria superiorità dopo la vittoria ottenuta a Prato. Prato che sarà sede poi dell’altro incontro del raggruppamento, ovvero contro il Belgio, inil 9 marzo alle ore 19.00. Sarebbe importante raccogliere il risultato pieno in entrambe le partite per mettere fiero in cascina e ...

