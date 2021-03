Cagliari Tack | ringrazio gli Agenti della Polizia Municipale per aver posto fine alla situazione insostenibile per gli abitanti di Monte Urpinu

(Di lunedì 1 marzo 2021) Si è chiuso con un inseguimento fino a Soleminis, con conseguente denuncia e ritiropatente di guida nei confronti del trasgressore, il servizio di controllo effettuato venerdì 26 febbraio 2021 daglidi. L’operazione era scattata a seguito di tante segnalazioni pervenute relativamente a reiterate e gravi infrazioni commesse da alcuni automobilisti in viale Europa che hanno portato a numerose sanzioni elevate per il mancato rispetto del CodiceStrada. “sentitamente glidel Comando – il commento di Carlo, assessore alle Politiche per la Sicurezza – pere accolto la mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Tack

La Prima Pagina

Va a sostituire in questi importanti incarichi interni al partito il nostro nuovo Assessore alla sicurezza, sport e patrimonio in Comune a, Carloe il suo segretario particolare Roberto ......rappresentante di Salvini in città Carlo. Una rimozione arrivata a freddo che ha gelato Perra e lo stesso Spano, eletto in consiglio comunale con 211 voti (il più votato della Lega a).