Cagliari | Cossu dimesso dall’ospedale | proseguirà a casa la riabilitazione

(Di lunedì 1 marzo 2021) Andreaè statodiin cui si trovava da nove giorni a causa del gravissimo incidente stradale che lo aveva coinvolto. L’ex trequartista dei rossoblu ha stupito i medici, che in virtù del suo graduale recupero dopo l’operazione al polmone, gli hanno già dato la possibilità di proseguire la sua degenza in vista delladirettamente presso la sua abitazione. SportFace.

Fine dell'incubo per Andrea. L'ex giocatore sardo, ora nell'area scouting del, è stato dimesso questo pomeriggio dall'ospedale Businco di. Il quarantenne era stato ricoverato d'urgenza la sera di sabato ...Andrea, ex centrocampista e attualmente dirigente del, è stato dimesso dopo 9 giorni di ricovero dall ospedale 'Businco' sempre nel capoluogo sardo. Il quarantenne, che nel corso della ...Andrea Cossu è stato dimesso dall’ospedale di Cagliari in cui si trovava da nove giorni a causa del gravissimo incidente stradale che lo aveva coinvolto. L’ex trequartista dei rossoblu ha stupito i me ...Visita a sorpresa per Andrea Cossu, l'ex giocatore del Cagliari rimasto ferito la settimana scorsa in un incidente stradale alla periferia del capoluogo ...