Buttafuoco: “Passeremo dai virologi ai medici dei pazzi. Rispettare regole cretine è complicato” (Di lunedì 1 marzo 2021) Ogni volta che Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, è ospite in studio di qualche talk-show politico tiriamo un sospiro di sollievo. Non sarà il solito intellettuale dispensatore di paure e di “pandemicamente corretto” , come lo definisce lui. Lo conferma ancor più nell’ampia intervista sulla Verità oggi in edicola. Ci chiudono fino a Pasquetta, i virologi seminano incertezza, aleggia il fantasma di un lockdown totale a un anno dall’esplosione dell’emergenza. Ce n’è abbastanza per passare, tra un po’, “dai virologi al medico dei matti”….Un’iperbole? Mica tanto. Buttafuoco: “La democrazia ha fallito” Buttafuoco incalzato da Federico Novella fa un bilancio realistico. Inizia con un paradosso « Nonostante l’umanità abbia già attraversato fasi spaventose legate alle epidemie, stavolta ci ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Ogni volta che Pietrangelo, giornalista e scrittore, è ospite in studio di qualche talk-show politico tiriamo un sospiro di sollievo. Non sarà il solito intellettuale dispensatore di paure e di “pandemicamente corretto” , come lo definisce lui. Lo conferma ancor più nell’ampia intervista sulla Verità oggi in edicola. Ci chiudono fino a Pasquetta, iseminano incertezza, aleggia il fantasma di un lockdown totale a un anno dall’esplosione dell’emergenza. Ce n’è abbastanza per passare, tra un po’, “daial medico dei matti”….Un’iperbole? Mica tanto.: “La democrazia ha fallito”incalzato da Federico Novella fa un bilancio realistico. Inizia con un paradosso « Nonostante l’umanità abbia già attraversato fasi spaventose legate alle epidemie, stavolta ci ...

SecolodItalia1 : Buttafuoco: “Passeremo dai virologi ai medici dei pazzi. Rispettare regole cretine è complicato”… - MaxRubano : RT @LaVeritaWeb: Lo scrittore: «Dopo il virus passeremo dalla cura dei virologi a quella degli psicanalisti Rispetto le regole, ma non se n… - Rickykanga : RT @LaVeritaWeb: Lo scrittore: «Dopo il virus passeremo dalla cura dei virologi a quella degli psicanalisti Rispetto le regole, ma non se n… - marcodelucact60 : RT @LaVeritaWeb: Lo scrittore: «Dopo il virus passeremo dalla cura dei virologi a quella degli psicanalisti Rispetto le regole, ma non se n… - Nerot45888119 : RT @LaVeritaWeb: Lo scrittore: «Dopo il virus passeremo dalla cura dei virologi a quella degli psicanalisti Rispetto le regole, ma non se n… -

Ultime Notizie dalla rete : Buttafuoco Passeremo Buttafuoco: "Passeremo dai virologi ai medici dei pazzi. Rispettare regole cretine è... Il Secolo d'Italia