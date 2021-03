Buon Compleanno Frecce Tricolori | Guarda il video!

Leggi su udine20

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il primo marzo 1961 veniva costituito ufficialmente il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Una denominazione ufficiale che quasi nessuno conosce, perchè nel mondo si tratta, per tutti, soltanto delle “” dell’Aeronautica Militare ospitate, sin da allora, nella base aerea di Rivolto (Udine). Sono trascorsi 60 anni da quel giorno ed oggi come allora lehanno l’orgoglio di rappresentare i valori, la tecnologia, la competenze e la capacità di fare squadra dell’intera Aeronautica Militare. 60 anni in cui la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha portato le sue esibizioni in 48 paesi del mondo – dall’America alla Russia, dal Nord Europa al Medio Oriente e al Nord Africa – stendendo il Tricolore sui luoghi più belli ed in occasione degli eventi più significativi della storia del nostro ...