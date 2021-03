Bugo canta Un’Avventura di Lucio Battisti con i Pinguini Tattici Nucleari al Festival

(Di lunedì 1 marzo 2021) Per la serata delle cover di giovedì 4 marzoinsieme ai. Unche ricorre due volte, in questa singolare edizione deldi Sanremo: durante la terza serata della kermesse anche i Coma Cose renderanno omaggio alutore di Poggio Bustone con la cover de Il Mio Canto Libero. Perè la seconda volta aldi Sanremo. Nel 2020 ha partecipato con il brano Sincero presentato in coppia con Morgan, ma il loro sodalizio artistico si è concluso proprio al Teatro dell’Ariston con l’uscita di scena che ormai ha decretato la storia della televisione italiana. Anche i...

Per non parlare della lite in diretta trae Morgan con il primo che al momento di cantare ...Mercury con i Queen Premio umiltà Va al grande Freddie Mercury che con i Queen a Sanremo nel 1984...Stupefacente se si pensa che poi è gente chesolitamente in grandi palazzetti o addirittura ... se Morgan cambia il testo di una canzone elascia il palco arrivo tranquillamente a una ...I cantanti come i calciatori, con tanto di valutazioni e i ’baudi’ per comprarli. Fedez-Michielin i più quotati ...Sanremo 2020, vince Diodato seguito da Gabbani e dai Pinguini Tattici Nucleari. Il cast è forte, Amadeus spiana la strada per l'edizione 2021 ...