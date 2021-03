Brick Mansions film stasera in tv 1 marzo: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) Brick Mansions è il film stasera in tv lunedì 1 marzo 2021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Camille Delamarre e ha come protagonista Paul Walker. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Brick Mansions film stasera in tv: cast e scheda GENERE: azione, drammatico ANNO: 2014 REGIA: Camille Delamarre cast: Paul Walker, Robert Maillet, RZA, David Belle, Carlo Rota, Kwasi Songui, Andreas Apergis DURATA: 90 minuti Brick Mansions film ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)è ilin tv lunedì 12021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Camille Delamarre e ha come protagonista Paul Walker. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: azione, drammatico ANNO: 2014 REGIA: Camille Delamarre: Paul Walker, Robert Maillet, RZA, David Belle, Carlo Rota, Kwasi Songui, Andreas Apergis DURATA: 90 minuti...

thatsnomoonn : Questa sera su Italia 1 ci sarà Brick Mansions con Paul Walker ?? - cineblogit : Stasera in tv: “Brick Mansions” su italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Brick Mansions” su italia 1 - zazoomblog : Brick Mansions trama e trailer del film in onda lunedì 1 marzo su Italia 1 - #Brick #Mansions #trama #trailer - zazoomblog : Brick Mansions trama e trailer del film in onda lunedì 1 marzo su Italia 1 - #Brick #Mansions #trama #trailer… -