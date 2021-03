Brescia-Cosenza: formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 marzo 2021) Brescia-Cosenza si giocherà marted’ 2 marzo alle ore 19 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Quella tra Clotet e Occhiuzzi è una gara che vale molto più dei semplici 3 punti, perchè valuterà le reali intenzioni delle squadre. L’arrivo del tecnico spagnolo in Lombardia ha fatto intravedere qualcosa di buono ma c’è ancora da lavorare. La squadra è più sicura rispetto alla gestione Dionigi ma fatica ad ipotecare il risultato e spesso soffre fin troppo rischiando il pareggio o la sconfitta (come visto contro l’Entella). Il Cosenza, alla pari del Brescia invece annaspa, tra prestazioni deludenti ad altre convincenti, come l’ultima contro il Chievo. Entella-Brescia 1-1: Pellizzer risponde ad Ayè Riuscirà il Brescia a conquistare i tre punti? C’è da dire che il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021)si giocherà marted’ 2 marzo alle ore 19 allo stadio Mario Rigamonti di. Quella tra Clotet e Occhiuzzi è una gara che vale molto più dei semplici 3 punti, perchè valuterà le reali intenzioni delle squadre. L’arrivo del tecnico spagnolo in Lombardia ha fatto intravedere qualcosa di buono ma c’è ancora da lavorare. La squadra è più sicura rispetto alla gestione Dionigi ma fatica ad ipotecare il risultato e spesso soffre fin troppo rischiando il pareggio o la sconfitta (come visto contro l’Entella). Il, alla pari delinvece annaspa, tra prestazioni deludenti ad altre convincenti, come l’ultima contro il Chievo. Entella-1-1: Pellizzer risponde ad Ayè Riuscirà ila conquistare i tre punti? C’è da dire che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Cosenza Gerbo out per Brescia. Occhiuzzi ha pronta la soluzione ...alla trasferta di Brescia. Si tratta di precauzione da parte dello staff rossoblù che ha scelto di non rischiare il centrocampista. L'ex calciatore dell'Ascoli è uscito malconcio da Cosenza - Chievo ...

Cittadella - Pescara, designato l'arbitro " SCARPA IV: ROBILOTTA BRESCIA " COSENZA h. 19.00 GHERSINI BERCIGLI " MIELE IV: RAPUANO CHIEVO " PORDENONE h. 19.00 PEZZUTO LOMBARDI " DI GIOIA IV: SERRA CITTADELLA " PESCARA h. 19.00 GIUA BERTI " ...

