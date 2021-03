LaGazzettaWeb : Bracciante africano si suicida nel Foggiano: «Bisogna ascoltare il disagio» -

BARI - Unagricolo maliano di 28 anni si è suicidato nel pomeriggio nelle campagne di Lucera (Foggia). E' quanto annuncia sul proprio profilo facebook il sindacalista ivoriano Aboubakar Soumahoro. '...... declinando il lavoronelle medesime modalità anche in Grecia e Spagna. Parafrasando una ...lo più dal Marocco vengono selezionate da un'apposita delegazione che si reca nello stato. ...In un’altra foto della stessa serie, altri braccianti con mogli schierati in viale Mazzoni ... patirono dal 1935 al 1940: verso la Germania, in Africa Orientale, nell’agro pontino o verso le miniere ...Le prime pronunce del giudice, nell’articolato procedimento di sfruttamento di braccianti del nord Africa e dell’Africa nera impiegati nelle campagne cesenati e forlivesi, sono arrivate ieri. Un ...