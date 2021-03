Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (DFB Pokal, martedì 2 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rose ritrova Lainer, Terzic pensa a Delaney o Zagadou dal primo minuto (Di lunedì 1 marzo 2021) Quarti di finale di DFB Pokal ed è un incrocio nobile quello che vede di fronte due delle grandi favorite alla vittoria finale, il Borussia Dortmund e il Borussia Monchengladbach. Beffarda e clamorosa la sconfitta della squadra di Rose nell’ultimo turno contro il Lipsia. Partiti con gli sfavori del pronostico, i bianconeri sono prima andati in doppio vantaggio, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 1 marzo 2021) Quarti di finale di DFBed è un incrocio nobile quello che vede di fronte due delle grandi favorite alla vittoria finale, ile il. Beffarda e clamorosa la sconfitta della squadra dinell’ultimo turno contro il Lipsia. Partiti con gli sfavori del pronostico, i bianconeri sono prima andati in doppio vantaggio, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Deepnightpress : Il Raddoppio del 02-03-21: Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund e Juventus - Spezia #accumulator #SerieA… - Dave8628814819 : RT @LeaguePtp: Stanno prendendo forma le Formazioni del PTP LEAGUE Ecco il BORUSSIA MONCHENGLADBACH - GIOVANNIPOLLIN2 : @cmdotcom Ma per caso della stessa squadra che è stata sbattuta fuori da Shaktar e Borussia Monchengladbach ??? - _RP10_ : Severo ma giusto! La così tanto acclamata Coppia LU-LA, in UCL non ha saputo trascinare la squadra con le temibili… - gustatore : @Yoshimitzu98 @_enz29 4 gol in 5, correggo, di cui 4 contro il Borussia Monchengladbach che al ritorno ha schierato… -