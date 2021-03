Borse europee brillanti con ok a piano Usa e vaccino J&J, a Milano bene banche e risparmio gestito (Di lunedì 1 marzo 2021) In evidenza Atlantia, dopo che Il cda ha respinto l'offerta della cordata Cdp per Aspi e dato mandato all'a.d. di cercare alternative. bene anche Leonardo, che ha confermato il progetto di quotazione a Wall Street della controllata Drs. Euro in calo, spread a 101 punti. In rialzo il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 marzo 2021) In evidenza Atlantia, dopo che Il cda ha respinto l'offerta della cordata Cdp per Aspi e dato mandato all'a.d. di cercare alternative.anche Leonardo, che ha confermato il progetto di quotazione a Wall Street della controllata Drs. Euro in calo, spread a 101 punti. In rialzo il petrolio

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee 1 minuto in Borsa 1 marzo 2021 Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Unipol , che vanta un incisivo incremento del 4,28%. Le peggiori performance si registrano su Saipem , che ...

Borsa: Europa ben intonata attende Wall Street, Milano +1,5% Le Borse europee sono ben intonate mentre attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Nel Vecchio continente torna l'ottimismo con i dati Pmi sulla manifattura e con l'approvazione del ...

Borse europee positive con ok a piano Usa e vaccino J&J, a Milano scatta Atlantia Il Sole 24 ORE Le borse mondiali rimbalzano, manifatturiero in Europa sopra le stime Gli indici di borsa oggi sono tutti positivi, a livello internazionale. Milano segna +1,16%, recupera in buona parte il calo accumulato nel corso della scorsa settimana. Tendenza identica in Europa, ...

Borsa: Europa ancora in calo attende Wall Street pesante il comparto dell'energia (-2%) con Total (-2,6%), Bp (-3,3%) e Shell (-2,8%). Le Borse europee proseguono in calo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i futures sono contrastati. In rialzo ...

