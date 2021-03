Borini: “Al Milan ho giocato in 8 ruoli. Mancava solo il portiere” (Di lunedì 1 marzo 2021) Fabio Borini torna a ripercorrere il passato al Milan, dove ha giocato dal 2017 al 2020 prima di una parentesi all'Hellas Verona. Il presente di Borini si chiama Karagumru, nonostante l'attuale esperienza in Turchia l'ex calciatore di Parma, Liverpool e Roma ha parlato a Tam Saha Magazine del suo passato a Milano: "Era quello che avevo sempre ambito. Volevo essere un giocatore importante in una grande squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo passati al Milan, sono riuscito a essere importante". Borini poi ricorda i tanti ruoli interpretati con la maglia del Diavolo: "Ho giocato in 8 delle 11 posizioni, praticamente tutte tranne portiere e centrale di difesa. Volevamo andare in Champions e ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Fabiotorna a ripercorrere il passato al, dove hadal 2017 al 2020 prima di una parentesi all'Hellas Verona. Il presente disi chiama Karagumru, nonostante l'attuale esperienza in Turchia l'ex calciatore di Parma, Liverpool e Roma ha parlato a Tam Saha Magazine del suo passato ao: "Era quello che avevo sempre ambito. Volevo essere unre importante in una grande squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo passati al, sono riuscito a essere importante".poi ricorda i tantiinterpretati con la maglia del Diavolo: "Hoin 8 delle 11 posizioni, praticamente tutte trannee centrale di difesa. Volevamo andare in Champions e ...

