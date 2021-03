Bonus bollette automatici da luglio: quali sono i requisiti? (Di lunedì 1 marzo 2021) Buone notizie per le famiglie in difficoltà economica: da luglio infatti scattano i Bonus bollette 2021, ossia delle agevolazioni riconosciute semplicemente rispettando alcuni requisiti, di cui ad un recente comunicato ad hoc di Arera. Detti benefici saranno riconosciuti in via automatica, senza doversi attivare presso un CAF o l’Inps. Vediamo allora di seguito quali sono queste condizioni e come fare richiesta. Se ti interessa saperne di più sul Bonus prima casa con usucapione, e come funziona, clicca qui. Bonus bollette 2021: i presupposti per ottenerlo Come appena accennato, per quanto riguarda le bollette acqua, luce e gas, varrà in modo automatico l’assegnazione dei Bonus sociali di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021) Buone notizie per le famiglie in difficoltà economica: dainfatti scattano i2021, ossia delle agevolazioni riconosciute semplicemente rispettando alcuni, di cui ad un recente comunicato ad hoc di Arera. Detti benefici saranno riconosciuti in via automatica, senza doversi attivare presso un CAF o l’Inps. Vediamo allora di seguitoqueste condizioni e come fare richiesta. Se ti interessa saperne di più sulprima casa con usucapione, e come funziona, clicca qui.2021: i presupposti per ottenerlo Come appena accennato, per quanto riguarda leacqua, luce e gas, varrà in modo automatico l’assegnazione deisociali di ...

