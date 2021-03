Bonus baby sitter e congedo parentale: il governo pensa a nuovi aiuti per le famiglie con le scuole chiuse (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo Draghi pensa a nuovi aiuti per le famiglie con figli minori di 14 anni costretti a restare a casa perché le scuole sono chiuse a causa della pandemia da Coronavirus. Allo studio, in alternativa allo smart working, un congedo parentale con stipendio ridotto al 50% oppure una riedizione del Bonus baby sitter introdotto durante la prima ondata. Secondo il Corriere della Sera, le misure saranno valide a prescindere dalla fascia di rischio in cui è collocata la regione dei richiedenti. L’unica condizione è che a livello locale sia in vigore la didattica a distanza (Dad) obbligatoria. La ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha chiarito che i Bonus saranno ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) IlDraghiper lecon figli minori di 14 anni costretti a restare a casa perché lesonoa causa della pandemia da Coronavirus. Allo studio, in alternativa allo smart working, uncon stipendio ridotto al 50% oppure una riedizione delintrodotto durante la prima ondata. Secondo il Corriere della Sera, le misure saranno valide a prescindere dalla fascia di rischio in cui è collocata la regione dei richiedenti. L’unica condizione è che a livello locale sia in vigore la didattica a distanza (Dad) obbligatoria. La ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha chiarito che isaranno ...

rep_economia : La carica dei bonus del governo: ecco come sono andati. Bene auto, baby sitter e Cashback. Per ora bocciato il Supe… - lalituda : RT @PromotionItaly: BONUS: Piccola curiosità per voi italiani, Lali ha realizzato con Baby K la versione spagnola di Roma-Bangkok. Nel 201… - Fran_Bleiler : RT @PromotionItaly: BONUS: Piccola curiosità per voi italiani, Lali ha realizzato con Baby K la versione spagnola di Roma-Bangkok. Nel 201… - cdghietta : RT @Corriere: Nuovo bonus babysitter e congedi al 50% (scaduti): scuole chiuse, un decreto retroattivo per le famiglie - ItaliaConAngeT : RT @PromotionItaly: BONUS: Piccola curiosità per voi italiani, Lali ha realizzato con Baby K la versione spagnola di Roma-Bangkok. Nel 201… -