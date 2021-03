Bologna in lutto | si è spenta Anna Majani | la regina del cioccolato

(Di lunedì 1 marzo 2021) La notizia ha scosso tutta la città di. Si èieri, la donna soprannominata ‘ladel’. La città disi trova oggi in. È mancata ieri la signora, una donna celebre nel mondo della pasticceria italiana. Era soprannominata e conosciuta da tutti come ‘laL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

demian_yexil : RT @corrierebologna: Covid, lutto a Calderara: è morto il consigliere M5S Andrea Biancoli - Giuggio72684862 : RT @corrierebologna: Covid, lutto a Calderara: è morto il consigliere M5S Andrea Biancoli - Nico01042014 : RT @corrierebologna: Covid, lutto a Calderara: è morto il consigliere M5S Andrea Biancoli - chrcapuano : RT @corrierebologna: Covid, lutto a Calderara: è morto il consigliere M5S Andrea Biancoli - CastellinoLuigi : RT @corrierebologna: Covid, lutto a Calderara: è morto il consigliere M5S Andrea Biancoli -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna lutto

ViaggiNews.com

ROMA " La Uil è inper la morte di Pietro Larizza. Dirigente storico del sindacato, Larizza è stato segretario generale Uil dal 1992 al 2000, "promuovendo e vivendo, da protagonista, la stagione della ......e allenatore che dalla panchina vinse quattro scudetti - 1 con l'Ambrosiana e 2 con il- ... Quel giorno il Trento scende allo stadio Briamasco con ilal braccio. Di fronte gioca la ...Bandiere a lutto, nella sede della Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna, per la scomparsa di Pizzica, a lungo dirigente della Cgil territoriale prima del passaggio al Regionale. Il nostro p ...Dalla serie A che torna in campo alla polemica tra LeBron James e Zlatan Ibrahimovic, passando per la grande notte di Sergio Scariolo in NBA ...