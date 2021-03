Bologna, il comitato Priorità alla scuola lancia lo sciopero della Dad (Di lunedì 1 marzo 2021) BOLOGNA – Il comitato Priorità alla scuola di Bologna non molla. E dopo la manifestazione di protesta in piazza Maggiore venerdì scorso contro la chiusura delle scuole, per effetto della zona arancione scuro, ora lancia la proposta di uno sciopero della Dad per gli alunni di ogni ordine e grado a partire da domani, martedì 2 marzo. Una “settimana di obiezione di coscienza” per lanciare un segnale forte alla Regione Emilia-Romagna, chiedendo il ritorno in classe. “Proponiamo di boicottare la Dad in protesta contro l’ordinanza- spiega il comitato- sciopero permanente dei bambini e dei ragazzi in modo che la loro assenza diventi visibile. Se le aule telematiche si svuoteranno, se i registri conteranno centinaia di bambini assenti, se la scuola si fermerà davvero allora forse qualcuno comincerà ad ascoltare. Questo ‘basta’ lo possiamo dire solo noi genitori, siamo noi ora a dover aiutare la scuola. Fermiamo la scuola oggi per tornare a scuola domani“. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) BOLOGNA – Il comitato Priorità alla scuola di Bologna non molla. E dopo la manifestazione di protesta in piazza Maggiore venerdì scorso contro la chiusura delle scuole, per effetto della zona arancione scuro, ora lancia la proposta di uno sciopero della Dad per gli alunni di ogni ordine e grado a partire da domani, martedì 2 marzo. Una “settimana di obiezione di coscienza” per lanciare un segnale forte alla Regione Emilia-Romagna, chiedendo il ritorno in classe. “Proponiamo di boicottare la Dad in protesta contro l’ordinanza- spiega il comitato- sciopero permanente dei bambini e dei ragazzi in modo che la loro assenza diventi visibile. Se le aule telematiche si svuoteranno, se i registri conteranno centinaia di bambini assenti, se la scuola si fermerà davvero allora forse qualcuno comincerà ad ascoltare. Questo ‘basta’ lo possiamo dire solo noi genitori, siamo noi ora a dover aiutare la scuola. Fermiamo la scuola oggi per tornare a scuola domani“.

