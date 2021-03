Bologna, buone notizie per Mihajlovic: Medel in gruppo (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Bologna sta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida di mercoledì sera contro il Cagliari: Medel si è allenato in gruppo Il Bologna sta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida fuori casa di mercoledì sera (ore 20:45) contro il Cagliari. La squadra di Mihajlovic sosterrà la seduta di rifinitura domani a porte chiuse. Di seguito il report di oggi. «A due giorni da Cagliari-Bologna prosegue la preparazione della squadra, con una seduta tattica e un lavoro atletico fra campo e palestra. Gary Medel si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Takehiro Tomiyasu, Paolo Faragò, Aaron Hickey e Andri Baldursson». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilsta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida di mercoledì sera contro il Cagliari:si è allenato inIlsta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida fuori casa di mercoledì sera (ore 20:45) contro il Cagliari. La squadra disosterrà la seduta di rifinitura domani a porte chiuse. Di seguito il report di oggi. «A due giorni da Cagliari-prosegue la preparazione della squadra, con una seduta tattica e un lavoro atletico fra campo e palestra. Garysi è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Takehiro Tomiyasu, Paolo Faragò, Aaron Hickey e Andri Baldursson». Leggi su Calcionews24.com

