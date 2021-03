Bollettino Coronavirus di Lunedì 1° Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 7 | 68%

(Di lunedì 1 marzo 2021) In data 1l’incremento nazionale dei casi, che sconta il consueto calo dei test che segue il fine settimana, è +0,44% (ieri +0,60%) con 2.938.371 contagiati totali, 2.416.093 dimissioni/guarigioni (+10.894) e 97.945 deceduti (+246); 424.333 infezioni in corso (+1.966). Ricoverati con sintomi +19.112 (474); terapie intensive -58 (2.289) con 171 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 170.633totali (ieri 257.024) di cui 99.127 molecolari (ieri 152.545) e 71.506 test rapidi (ieri 104.479) con 66.978 casi testati (ieri 104.451); 13.114(target 4.311);totali 7,68% (ieri 6,79% – target 2%);/casi testati 19,57% (ieri 16,71%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.597; ...

E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute.A darne notizia ildi aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia, i casi positivi alsono 8057, i casi positivi attuali sono 168, di cui 14 ricoverati in ...Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute sono inve ...Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Italia relativo alla giornata di oggi, 2 febbraio: 13.114 casi e 246 decessi ...