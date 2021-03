(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Stephen, CEO di, hacirca 610,5dinel, risultando il dirigente più pagato dell’intero settore del private equity. Nonostante un anno segnato dalla pandemia, i guadagni disono saliti del 20% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei guadagni sono arrivati dalla quota del 19,3% cheha in, una delle più grandi società finanziarie del mondo. Il CEO ha infatti ricevuto 86,4didi salario e 524,1didai dividendi delle sue azioni, secondo quanto riporta Reuters citando documenti presentati alle autorità ...

bizcommunityit : Blackstone, il CEO Schwarzman ha guadagnato 611 milioni di dollari nel 2020 #CEO - bizcommunityit : Blackstone annuncia la nomina di Iain Conn, ex-CEO di Centrica, all'incarico di Senior Advisor per gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Blackstone CEO

Il Messaggero

Stephen Schwarzman ,di, ha guadagnato circa 610,5 milioni di dollari nel 2020, risultando il dirigente più pagato dell'intero settore del private equity. Nonostante un anno segnato dalla pandemia, i ...... tra cui David Solomon ,di Goldman Sachs, Stephen Schwarzman , direttore del fondo di investimentoe Larry Fink ,della società americana Blackrock. Per questo incarico, lei ha ...Tra i firmatari David Solomon di Goldman Sachs, Larry Fink di BlackRock, Christiana Riley di Deutsche Bank Americas e Steve Schwarzman di Blackstone ...Blackstone (NYSE:BX) oggi ha annunciato la nomina dell'ex-CEO di Centrica, Iain Conn, al ruolo di consulente senior per gli investimenti in energia e sostenibilità. Conn utilizzerà la sua profonda con ...